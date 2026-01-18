Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас — лидеры, живущие в мире времен экс-президента США Джо Байдена, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц задался вопросом о том, кто на самом деле управляет Евросоюзом, учитывая, что свои энергоносители и оружие Брюссель покупает у США и им же платит пошлины.

«Урсула и Кая — отважные и неутомимые лидеры, живущие в мире Байдена», — ответил предпринимателю Дмитриев.

Ранее глава РФПИ посоветовал Кае Каллас не употреблять спиртные напитки перед тем, как писать посты в социальных сетях.