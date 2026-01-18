Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко резко отреагировала на высказывания ряда европейских политиков, утверждающих, будто Россия за последние сто лет якобы осуществила нападения на 19 государств. Свою позицию она изложила в официальном сообщении, опубликованном в канале верхней палаты парламента в мессенджере MAX.

Матвиенко дала понять, что подобные утверждения, по её оценке, выходят за рамки политической полемики и представляют собой сознательное искажение истории, которому невозможно найти ни морального, ни фактического оправдания. Она подчеркнула, что распространение таких тезисов носит откровенно лживый и провокационный характер.

Глава Совета Федерации также указала, что попытки навязать обществу подобную интерпретацию прошлого нельзя оставлять без ответа. По её словам, допустить, чтобы подобные заявления укоренялись и подменяли историческую правду, означало бы позволить переписать саму основу исторической памяти.

Поводом для резкой реакции стали слова главы европейской дипломатии Каи Каллас, которая ранее заявила, что за последнее столетие Россия якобы атаковала 19 государств, при этом ни одна страна Европы, по её версии, не предпринимала военных действий против самой России.