Медведев сделал заявление о текущей повестке Запада

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал в своем Telegram-канале, что реальные действия и высказывания лидеров западных стран напоминают «абсурдные прогнозы», что он публиковал в 2022-2024 годах.

Политик обратил внимание на историю вокруг Гренландии, в частности, на введение пошлин против европейцев, заявление французских официальных лиц о возможном выходе из НАТО, высказывания политиков Украины и Молдавии, обещание президента США Дональда Трампа рассказать о контакте с инопланетянами.

«Сначала подумал, что это очередной абсурдный прогноз вроде тех, что я готовил в 2022–2024 годах», — заметил Медведев.

Вместе с тем, выяснилось, что это не прогноз, а новости последних дней, уточнил зампред Совбеза. Он добавил, что «прогнозы-то сбываются».