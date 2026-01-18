Спецпредставитель Путина посоветовал главе дипломатии ЕС не пить

Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас не следует пить перед написанием постов в соцсетях.

На это указал спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев на своей странице в X.

«Дорогая Кая, возможно, лучше не пить перед тем, как писать посты. Угрожать США тем, что они "станут беднее", — не демонстрация силы, о которой вы думаете», — прокомментировал он одно из заявлений главы европейской дипломатии.

При этом Кирилл Дмитриев в своем посте напомнил о недавней публикации издания Politico о Кае Каллас. Журналисты рассказывали, как она в шутку предложила начать выпивать из-за мировой нестабильности.

Политолог с юмором оценил совет Каллас начать пить из-за проблем в мире

Кая Каллас ранее допустила обнищание Европы из-за новых пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом против тех европейских стран, кто выступает против курса Вашингтона в отношении Гренландии. Европейский политик подчеркнула, что из этой ситуации пользу извлекут лишь Россия и КНР.