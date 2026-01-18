Спецпредставитель Путина посоветовал главе дипломатии ЕС не пить
Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас не следует пить перед написанием постов в соцсетях.
На это указал спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев на своей странице в X.
При этом Кирилл Дмитриев в своем посте напомнил о недавней публикации издания Politico о Кае Каллас. Журналисты рассказывали, как она в шутку предложила начать выпивать из-за мировой нестабильности.
Кая Каллас ранее допустила обнищание Европы из-за новых пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом против тех европейских стран, кто выступает против курса Вашингтона в отношении Гренландии. Европейский политик подчеркнула, что из этой ситуации пользу извлекут лишь Россия и КНР.