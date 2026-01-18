Желание Европы начать переговоры с Россией объяснили одной фразой

Европейские политики поняли, что могут остаться в дураках, и поэтому стали рассуждать о переговорах с Россией.

Об этом заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, передает ТАСС.

«Выходит так, что Россия и США могут договориться, а Европа окажется полностью вне игры, то есть, в дураках», — объяснил он желание европейских стран начать переговоры с Россией.

По словам политика, в Европе также признают, что финансирование Украины становится все более сложным, притом что данная поддержка не приводит к победе над Россией. Сценария, по которому они выиграют, в принципе не существовало, — заметил Медведчук, добавив, что политика президента США Дональда Трампа в отношении европейских союзников все больше загоняет их «в глухой тупик».

Ранее Виктор Медведчук оценил перспективы конфликта на Украине. По его мнению, время сейчас работает на Россию.