Время в специальной военной операции (СВО) работает на Россию.

Такое мнение выразил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в интервью ТАСС.

«Время работает на Россию, она поставила стратегические цели и достигает их без переговоров с кровавым клоуном», — сказал он.

Медведчук обратил внимание на контакты России и США, а также желание Европы возобновить диалог с РФ. По мнению политика, все движется к тому, чтобы конфликт завершился без участия президента Украины Владимира Зеленского, которого он назвал «лишним звеном».

29 декабря президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в зоне СВО заявил, что российские силы успешно продвигаются вперед, а украинские войска отступают по всей линии боевого соприкосновения.

Глава государства уточнил, что с начала 2025 года Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль более 300 населенных пунктов, в том числе крупные города, которые противник превратил в укрепленные узлы.

До этого Путин заявлял, что успехи ВС РФ на фронте сделали ненужным вывод ВСУ с подконтрольных им территорий.