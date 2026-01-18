Глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас обеспокоена тем, что разногласия вокруг Гренландии отвлекают Европу и США от усилий по урегулированию конфликта на Украине. В связи с этим зампредседатель Совфеда Константин Косачев сообщил со ссылкой на медиков, что растерянность и дезориентация нередко рассматриваются как признаки тяжелой депрессии. Именно она и прогрессирует в Европе.

«Тяжелая депрессия Евросоюза — это отныне медицинский факт», — написал он в telegram-канале.

Ключевые проблемы объединенной Европы, как подчеркивается, связаны с потерей конкурентоспособности в экономике и противоречивая климатическая политика, размыванием духовной и культурной идентичности, а также с новыми вызовами в сфере безопасности.

Сенатор Косачев заявил о разном отношении к суверенитету у РФ и ряда европейских стран

Ответ мейнстримных европейских политиков на эти вызовы, согласно позиции Косачева, выглядит следующим образом: в экономической сфере — введение новых санкций против России и одновременное открытие рынков для дешевой продукции из стран Латинской Америки, что наносит ущерб собственным сельхозпроизводителям. также в области идентичности Европа отвечает на вызовы последовательным разрушением традиционных ценностей внутри самих стран ЕС и фактическим попустительством человеконенавистническим практикам на Украине, а ранее — в государствах Балтии. В сфере безопасности ЕС видны попытки приспособиться к новой, критически важной для союза конфигурации трансатлантического партнерства путем «усиленного заигрывания» с США при одновременном сохранении риторики о якобы «российской угрозе».

Константин Косачев отметил, что международная обстановка радикально изменилась, а претензии Запада на однополярное доминирование привели к геополитическому тупику и выглядят как фарс. Однако стойкое нежелание осмыслить происходящее и неспособность признать ошибочность прежних стратегий ведут к дальнейшему отрыву Европейского союза от реальности.

Ранее о растущей растерянности Запада в украинском конфликте предупреждал бывший советник лидера США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон. Он указывал, что провалы ЕС с планом использования замороженных российских активов, внутренние кризисы во Франции, Германии и Великобритании, а также углубляющийся раскол между Европой и США усиливают шансы России и показывают неготовность Евросоюза к роли ключевого игрока в сфере безопасности.