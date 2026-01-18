Дмитриев предложил Каллас не пить перед постами в соцсетях

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рекомендовал верховному представителю Европейского союза по иностранным делам Кае Каллас воздерживаться от употребления алкоголя перед публикацией записей в социальной сети X.

Ранее Каллас в обращении к депутатам Европарламента заявила, что текущая мировая ситуация такова, что сейчас самое подходящее время, чтобы начать выпивать.

Дмитриев прокомментировал реакцию Каллас на введённые США пошлины в отношении ряда европейских стран из-за проведения ими учений в Гренландии. Он отметил, что, возможно, ей не стоит пить перед написанием постов, добавив, что угроза о том, что США «станут беднее», не является демонстрацией силы, на которую она рассчитывает.

Кая Каллас опозорилась в соцсетях

Ранее Каллас утверждала, что торговые ограничения из-за ситуации вокруг Гренландии приведут к обеднению как США, так и ЕС, а также отвлекут НАТО от оказания помощи Украине.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении с февраля 10-процентных пошлин против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которые впоследствии будут повышены до 25% и сохранятся до заключения соглашения о покупке Гренландии Соединёнными Штатами.

Гренландия является частью Датского королевства. При этом Трамп неоднократно заявлял, что остров должен перейти под контроль США. Датские и гренландские власти призывали Вашингтон уважать их территориальную целостность, предостерегая от любых попыток аннексии.