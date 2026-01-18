В РФ посоветовали Европе не «гневить папочку и отозвать войска из Гренландии»

Брюсселю следует вывести солдат из Гренландии, чтобы избежать возможные пошлины со стороны США. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в своем обращении к главе Еврокомиссии.

«Уважаемая Урсула „Пфайзер“ фон дер Ляйен, не провоцируйте папочку! Заберите обратно 13 солдат, отправленных в Гренландию. За каждого отправленного солдата вы можете получить дополнительную пошлину в размере один процент», — написал Дмитриев в социальной сети X.

Спецпредставитель Путина отреагировал на пошлины Трампа из-за Гренландии

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении 10%-х пошлин на товары из восьми европейских стран с 1 февраля. Лидер связал принятое решение с конфликтом вокруг Гренландии, чем вызвал падение европейских рынков.