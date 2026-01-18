Захарова сравнила западные страны со свернувшимся ежом

Россия не отдалялась от Запада, он сам замотался в клубок собственных обид и фобий, в котором и находится. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала СПАС.

«Мы не отдалялись с Западом, Запад замотался в какой-то клубок собственных обид, безумий, фобий и в этом каком-то страшном аду собственных глупостей и находится», — сказала она.

Захарова добавила, что поведение западных держав напоминает поведение свернувшегося ежа, который изолировал «только сам себя».

До этого Захарова прокомментировала попытки Европейского союза организовать защиту Гренландии на фоне намерений США присоединить остров. По словам дипломата, наблюдаемые со стороны ЕС действия носят хаотичный характер и напоминают ситуацию, когда решения принимаются без участия заинтересованной стороны.

5 января президент США Дональд Трамп заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.

Ранее в МИД РФ ответили Трампу на заявление о притязаниях России и Китая на Гренландию.