Спецпредставитель Путина отреагировал на пошлины Трампа из-за Гренландии

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X назвал коллапсом трансатлантического союза пошлины президента США Дональда Трампа из-за ситуации вокруг Гренландии.

«Коллапс трансатлантического союза. Наконец-то будет нечто важное для обсуждения в Давосе», — написал он.

17 января глава Белого дома сообщил о введении с 1 февраля пошлин в 10% в отношении некоторых европейских стран в связи с ситуацией вокруг Гренландии. Американский политик уточнил, что эта мера коснется Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, ФРГ и Швеции.

Макрон отреагировал на угрозы США

По словам Трампа, с 1 июня 2026 года пошлины для этих стран вырастут до 25% и будут действовать, «пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии». Лидер США выразил возмущение по поводу того, что эти страны начали перебрасывать свои силы на остров «непонятно зачем».