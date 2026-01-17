Лавров признался, что юмор помогает ему в работе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров признался, что чувство юмора помогает ему в нелегкой работе. Об этом он рассказал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", анонс которой был показан на телеканале "Россия-1".

Вопрос главе российской дипломатии задала 9-летняя Виктория, для которой после "Итогов года" президента РФ Владимира Путина организовали стажировку в программе. Девочка поинтересовалась у Лаврова, помогает ли в его нелегкой работе чувство юмора.

"Мне точно помогает, как остальным - не знаю", - ответил ей глава МИД России.

Виктория в ходе "Итогов года" попросила президента "не уходить" и дождаться, пока она окончит школу и институт, чтобы вместо ушедшего на пенсию Павла Зарубина освещать работу главы государства. Путин предложил вместо ожидания "отставки" Зарубина постажироваться в его программе, чтобы впоследствии с легкостью поступить на факультет журналистики.

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" совместила большую пресс-конференцию и прямую линию президента. Мероприятие состоялось 19 декабря и продлилось примерно 4,5 часа.