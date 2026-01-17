Адама Кадырова наградили медалью за охрану Запорожской АЭС

Об этом сообщил его отец глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он разместил видеозапись с совещания, которое помощник главы и секретарь Совета безопасности республики провёл с командирами силовых ведомств. Во время мероприятия Адаму Кадырову вручили золотую медаль от «Росэнергоатома» за весомый вклад и содействие в организации охраны и обеспечение безопасности Запорожской атомной электростанции.

СМИ: в Грозном в аварию попал Адам Кадыров

ТАСС отмечает, что ранее в социальных сетях появилась информация о дорожно-транспортном происшествии в Грозном, в котором якобы пострадал сын Кадырова. Власти Чечни сообщения об аварии не комментировали.