Пушков: в глазах всего мира Европа выглядит униженной

Европа выглядит униженной и бессильной в глазах мирового сообщества из-за претензий США на Гренландию, что подчеркивает ее неуклонный упадок, написал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале, комментируя заявление министра обороны Бельгии Тео Франкен о том, что Европа не сможет одолеть США в Гренландии.

Сенатор считает, что претензиями на Гренландию Трамп наносит удар не только Дании, но и коллективному образу Европы, которая не может защитить одного из своих членов.

Гренландия — часть Датского королевства. Однако Трамп неоднократно говорил, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предупредили Вашингтон о необходимости уважать их территориальную целостность.

В Дании проходят масштабные протесты

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал мнение, что европейские политики откажутся от Гренландии в пользу США.