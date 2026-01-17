Решение правительства Украины повысить налоги для получения внешних кредитов не вылилось в массовые протесты только из-за военного положения.

Об этом заявила в интервью ТАСС замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Наталья Никонорова.

«Подобные решения, очевидно, будут непопулярными и лишь усилят и без того растущее социальное недовольство», — высказала мнение сенатор.

Она отметила, что власти Украины не только постоянно требуют от народа выполнения «обязательств» перед государством, но и постоянно расширяют их количество.

Никонорова считает, что от массовых протестов Киева спасает лишь действующее военное положение, «режим насильственной мобилизации и радикальная политика подавления всякого инакомыслия».

15 января официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак заявила, что правительство Украины взяло на себя обязательство повысить налоги для получения внешних кредитов.