Претензии украинского бизнесмена Рината Ахметова на некие «активы в Крыму» являются фальшивкой, ему на полуострове уже давно ничего не принадлежит, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Накануне Апелляционный суд Парижа отменил принятое в 2022 году в Гааге решение, согласно которому международный арбитраж может рассматривать требования украинского предпринимателя Рината Ахметова к России, связанные с мнимой утратой неких «активов в Крыму».

«Претензии Ахметова на активы в Крыму — фальшивка, ему на полуострове давно уже ничего не принадлежит. Даже французский суд усомнился в фальшивых антироссийских доводах и исковых заявлениях матерого олигарха Ахметова, стоявшего у истоков зарождения масштабной коррупции, поглотившей Украину», — разъяснил Шеремет.

По оценке парламентария, ко многим европейским странам сегодня постепенно возвращается здравомыслие, они не раз пожалели, что связались с Украиной и ее «вороватой властью в лице бизнеса и военных преступников».

В Крыму национализировали имущество Ахметова, Коломойского* и других украинских бизнесменов

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что ЕС должен найти способы вести переговоры с Москвой, несмотря на разногласия внутри союза.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отметил, в свою очередь, что Россия — это европейская страна, и выразил надежду на восстановление германо-российских отношений.