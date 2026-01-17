Шеремет назвал фальшивкой претензии Ахметова на «активы в Крыму»
Претензии украинского бизнесмена Рината Ахметова на некие «активы в Крыму» являются фальшивкой, ему на полуострове уже давно ничего не принадлежит, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
Накануне Апелляционный суд Парижа отменил принятое в 2022 году в Гааге решение, согласно которому международный арбитраж может рассматривать требования украинского предпринимателя Рината Ахметова к России, связанные с мнимой утратой неких «активов в Крыму».
«Претензии Ахметова на активы в Крыму — фальшивка, ему на полуострове давно уже ничего не принадлежит. Даже французский суд усомнился в фальшивых антироссийских доводах и исковых заявлениях матерого олигарха Ахметова, стоявшего у истоков зарождения масштабной коррупции, поглотившей Украину», — разъяснил Шеремет.
По оценке парламентария, ко многим европейским странам сегодня постепенно возвращается здравомыслие, они не раз пожалели, что связались с Украиной и ее «вороватой властью в лице бизнеса и военных преступников».
Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что ЕС должен найти способы вести переговоры с Москвой, несмотря на разногласия внутри союза.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отметил, в свою очередь, что Россия — это европейская страна, и выразил надежду на восстановление германо-российских отношений.