Российский посол назвал последствия роста активности НАТО в Арктике

Россия с обеспокоенностью следит за наращиванием активности НАТО в Арктике. Об этом заявил РИА Новости посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.

«Как показывает опыт, усиление присутствия Североатлантического альянса в том или ином регионе не способствует укреплению безопасности и, напротив, ведет к нарастанию там напряженности, а теперь и к появлению трещин уже внутри самого блока», — сказал дипломат.

15 января официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала планы НАТО запустить миссию «Арктический часовой» провокацией по насаждению своих порядков.

Германия планирует инициировать миссию НАТО в Арктике для защиты Гренландии

По ее словам, некогда мирный регион из-за действий НАТО стал зоной геополитической конкуренции. Как сказала дипломат, присутствие НАТО — это очевидный фактор дестабилизации военно-политической обстановки в Арктике. Захарова предупредила, что попытки обострить ситуацию в регионе и создать угрозы безопасности полноправному члену Арктического сообщества в лице РФ будут иметь для западных государств самые серьезные последствия.

В прошлом году газета The Wall Street Journal писала, что Россия побеждает Соединенные Штаты в «битве за Арктику», это напрямую влияет на американскую безопасность. Отмечается, что Арктика «теплеет быстрее, чем где-либо». По мере таяния морского льда Северного Ледовитого океана открываются «невиданные ранее» возможности по судоходству.

Ранее Путин назвал Россию безусловным лидером в Арктике.