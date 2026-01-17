Политолог рассказал, пожертвует ли Зеленский территориями ради вступления в ЕС

Вступление Украины в Европейский союз не является первостепенной задачей на текущей повестке, тогда как обсуждение территориальных вопросов остается для украинского президента Владимира Зеленского ключевым. Об этом сообщил политолог Александр Асафов.

«Вопрос обсуждения территории, конечно, ключевой. Здесь есть сигналы из Вашингтона, и понятно, как к этому относится киевский режим в его нынешнем представлении», — сказал Асафов в беседе с «ВФокусе Mail.ru».

По словам эксперта, вероятность вступления Украины в ЕС невысока, поскольку существуют акторы, прямо выступающие против этого процесса. При этом он отметил, что Россия, вероятно, не против движения Украины в сторону Евросоюза, в отличие от вступления в НАТО.

Политолог считает, что переговорный процесс сейчас сосредоточен не на оси Киев — Брюссель, а на диалоге Москва — Вашингтон. Именно от решений, принятых на этом уровне, будет зависеть дальнейшее развитие ситуации.

Асафов напомнил, что уже обсуждались различные мирные планы, но они не были предоставлены Москве в официальном порядке. Он также допустил, что окончательные переговоры по урегулированию могут вестись не с нынешним украинским руководством, а после политических изменений и проведения выборов.

Ранее Financial Times сообщила, что глава Украины Владимир Зеленский может пойти на территориальные уступки для прекращения конфликта. Это станет возможным, если вступление Украины в ЕС будет представлено как главная победа Киева на переговорах. Такую оценку, как сообщает издание, дают официальные лица в европейских структурах.