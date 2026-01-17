Одна страна способна убедить НАТО не совершать провокаций на Балтике

У России есть полный арсенал средств для того, чтобы доходчиво убедить страны НАТО отказаться от каких-либо провокационных действий в Балтийском море. Об этом ТАСС заявил посол России в Дании Владимир Барбин.

«В нашем арсенале не только дипломатические протесты. Российская сторона уже была вынуждена продемонстрировать и другие способы реагирования на попытки остановки и захвата судов», — отметил Барбин.

Глава Минобороны Польши назвал Балтику внутренним морем НАТО

По словам депутата, Россия встречает и будет встречать любое стремление НАТО ограничить свободу судоходства для российских судов решительным противодействием.

«Международное право, в особенности Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, им [странам НАТО] придется соблюдать», — заключил Барбин.

В конце 2025 года в Швеция в Балтийском море задержала российское судно Adler, что стало не первым случаем, когда страна НАТО препятствует проходу по морю.