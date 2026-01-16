Путин пошутил о "чертях в метро" и пообещал их всех отогнать

Президент РФ Владимир Путин пошутил о "чертях" в метро, которых в прошлом веке боялись жители Москвы. Соответствующее видео разместил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Сегодня российский лидер посетил электродепо Московского метрополитена "Аминьевское", где осмотрел выставку беспилотного и автономного транспорта. Президента сопровождал мэр столицы Сергей Собянин.

В частности, градоначальник показал Путину ретропоезд, в котором воссоздан интерьер 1935 года - как при пуске первой линии метро.

"Поставили патефон, пластинки… И реально играл патефон, чтобы психологически снять напряжение и показать, что все безопасно”, - рассказал Собянин.

Также Путину сообщили, что раньше в метро курили - москвичи боялись "чертей в подземке" и потому им разрешали курить.