Путин: ветеранов-дроноводов нужно привлекать к работе с БПЛА и в мирной жизни

Президент России Владимир Путин поручил привлекать ветеранов СВО к работе с гражданскими беспилотниками.
"Опыт, знания, навыки наших ребят, наших героев, в том числе пилотов боевых дронов, которые успешно громили - и продолжают это делать - вражескую технику, должны быть востребованы и в мирной жизни, уже на передовой технологического прогресса", - подчеркнул глава государства на совещании по развитию автономных систем. "Я прошу правительство вместе с фондом "Защитники Отечества" создать дополнительные возможности для привлечения ветеранов и военнослужащих, получивших ранения, к разработке, производству, эксплуатации автономных систем", - сказал Путин.