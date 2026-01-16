Путин: у России есть потенциал, чтобы войти в лидеры по развитию беспилотников

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия обладает промышленным и кадровым потенциалом для вхождения в число лидеров по развитию беспилотников.

«У нас есть научный, кадровый, промышленный потенциал для того, чтобы войти в число глобальных лидеров в сфере разработки, производства и, конечно, широкого внедрения автономных систем», — сказал он на совещании по развитию автономных систем.

Также Путин призвал правительство России снимать барьеры, мешающие внедрению автономных решений.

RT вёл трансляцию выступления.

Ранее президенту России в Аминьевском электродепо показали первый беспилотный поезд метро и беспилотный трамвай модели «Львёнок».