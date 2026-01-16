Путин поручил внедрять беспилотники в ключевых отраслях

Внедрение беспилотных систем - не мода, а необходимость. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию автономных систем.

Президент предложил обсудить вопросы развития беспилотной и автономной техники. Она будет применяться, в частности, для земледелия, охраны лесов, доставки грузов и обеспечения безопасности.

Путин отметил важность развития в России беспилотного транспорта во всех сферах.

"Внедрение в жизнь автономных беспилотных решений - это не мода, а необходимость, путь к укреплению глобальной конкурентоспособности страны", - сказал он.

Президент поручил правительству подготовить планы мероприятий по внедрению беспилотных технологий в ключевых отраслях - они должны замещать низкоквалифицированный и опасный труд.