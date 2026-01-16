Путин заявил, что его впечатлили увиденные образцы беспилотных систем
Образцы беспилотных систем, продемонстрированные президенту РФ Владимиру Путину перед началом совещания по развитию автономных систем, впечатлили главу государства.
"Только что на экспозиции мы познакомились с целой линейкой таких передовых продуктов, обсудили разнообразные сценарии их применения, в том числе для точного земледелия, охраны лесов, для доставки грузов, строительства, для городского хозяйства и обеспечения безопасности. И нужно прямо сказать, это впечатляет! И смелость, и разнообразие предложений конструкторов, и то, как созданные ими технологии радикально меняют жизнь вокруг нас, формируют настоящую экономику автономных систем", - сказал Путин.