Россиянам порекомендовали не посещать Молдавию

МИД России порекомендовал россиянам воздерживаться от поездок в Молдавию. Об этом говорится на сайте министерства.

Как объяснили в МИД, такая рекомендация основана на «многочисленных фактах дискриминации» со стороны молдавских властей. В ведомстве добавили, что российская сторона продолжает отмечать случаи дискриминации, необоснованного притеснения и неподобающего обращения с российскими гражданами.

«По прилету в аэропорт Кишинева обладатели российских паспортов регулярно подвергаются унизительному досмотру и проверке. Нередки случаи многочасового ожидания в транзитной зоне без обеспечения элементарных бытовых условий и возможности связи с внешним миром. Были примеры, когда российские граждане проводили в аэропорту более двух суток. За этим часто следовал отказ во въезде в страну под надуманными предлогами», — сообщили в МИД.

Помимо этого в министерстве заявили, что молдавские власти не допускают к российским гражданам сотрудников российского посольства в Кишиневе. По этой причине оказание консульской поддержки россиянам становится практически невозможно.

Ранее депутат Госдумы Алена Аршинова заявила, что Молдавия может объединиться с Украиной против России.