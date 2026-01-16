Время для объявления виновных в подрывах «Северных потоков» и определения ответственности, которую они должны понести, давно настало. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Давно настало время не "с высокой долей вероятности", а однозначно показать пальцем на того, кто в этом виноват и кто за этим стоит», — отметил он, комментируя формулировку решения немецкого суда о том, что одна зарубежная страна «с высокой долей вероятности» заказала подрыв.

Пресс-секретарь российского лидера также потребовал определить наказание, которое виновные обязаны понести.

Он отметил, что время однозначного ответа давно пришло.

«А кто это — уже хорошо известно», — подчеркнул он.

Ранее Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг Гренландии является экстраординарной с точки зрения международного права. Он отметил, что Россия наблюдает за развитием ситуации вместе со всем миром.