Захарова «поручила» Кличко толково объяснить противоречия в деле Тимошенко

Только мэр Киева Виталий Кличко может толково объяснить, почему ворует украинский лидер Владимир Зеленский, а в тюрьму за коррупцию сядет Юлия Тимошенко.

Так о суде над лидером партии «Батькивщина» высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Почему ворует Зеленский, а сядет Тимошенко, толково может объяснить только Кличко», — заявила дипломат.

Ранее суд назначил Тимошенко залог в размере 33 миллионов гривен и ношение электронного браслета. Помимо этого, она обязана сдать свой заграничный паспорт, а также ей запретили общаться с 66 депутатами. Политик подозревается в предложении взятки депутатам Верховной Рады за их голоса в конкретных законопроектах.