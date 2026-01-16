В России ответили на прогноз Тимошенко о судьбе Украины
Если Украина продолжит существовать в рамках политики, проводимой действующим главой государства Владимиром Зеленским, она не сможет сохранить независимость, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Так он отреагировал на заявление лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о том, что стране осталось всего пять лет независимости.
По мнению политика, Украине и ее гражданам продолжают навязывать конфликт с Россией, что только усугубляет положение страны.
«Мы видим, как продолжает развиваться этот конфликт, навязанный нашему братскому народу. И я не думаю, что в такой ситуации Украина протянет еще пять лет», — заключил Чепа.
Ранее Тимошенко заявила, что ближайшие пять лет станут последними для независимой Украины. Она также назвала фашистским режим, действующий в стране при руководстве Владимира Зеленского.