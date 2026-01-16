В настоящее время в Госдуме обсуждается ряд важных вопросов. Среди них — возможная блокировка Telegram и предоставление скидок на оплату ЖКХ. Подробности — в материале «Рамблера».

Блокировка Telegram

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что мессенджер Telegram, скорее всего, продолжит работу в России. По мнению депутата, оснований для его полной блокировки нет, передает ТАСС.

Свинцов отметил, что мессенджер выстраивает конструктивное взаимодействие с властями многих стран, включая Россию. Именно поэтому, по его словам, судьбой сервиса в стране можно не беспокоиться.

Предоставление скидки на оплату ЖКХ

Многодетные семьи в России получают скидку в 30% на оплату ЖКХ, компенсацию взносов на капремонт и полное или частичное освобождение от платы за содержание жилья, сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, передает РИА Новости.

По словам собеседника, льгота на оплату ЖКХ — ключевая мера поддержки, установленная на федеральном уровне. Региональные власти могут повышать ее размер. В Московской области скидка может достигать 50%. Льготы назначаются автоматически при присвоении статуса многодетной семьи или подтверждаются через МФЦ.

Речь Трампа о Бобровском

Президент США Дональд Трамп похвалил вратаря клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского, который стал легендарным игроком, завоевав Кубок Стэнли в сезонах 2024/25, заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, передает РИА Новости.

По его мнению, такие слова Трампа подчеркивают важность российских игроков в НХЛ и их роль в спортивной дипломатии. Фетисов отметил, что Бобровский, как и другие российские хоккеисты, такие как Александр Овечкин и Никита Кучеров, являются послами доброй воли. Он также подчеркнул, что успехи российских игроков в НХЛ способствуют укреплению отношений между странами.

Бобровскому 37 лет. Его профессиональная карьера в НХЛ началась в 2010 году, когда он присоединился к «Филадельфии Флайерз». Позже он играл за «Коламбус Блю Джекетс». Бобровский дважды признавался лучшим вратарём сезона — в сезонах 2012/13 и 2016/17. Кроме того, он стал чемпионом мира в составе российской сборной в 2014 году.

Компенсация за оккупацию Кремля в XVII веке

Попытки Польши обсуждать вопрос репараций со стороны России за события сентября 1939 года лишены смысла. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал депутат Константин Затулин.

Он напомнил, что действия Советского Союза в тот период следует рассматривать как освободительный поход. По словам депутата, если Варшава намерена углубляться в историю такой давности, то можно вспомнить и другие события — например, польскую оккупацию Москвы в период Смутного времени в начале XVII века. Затулин подчеркнул, что современные претензии Польши, по его мнению, не имеют юридической или фактической ценности и «не стоят дороже бумаги, на которой излагаются».

Борьба с нелегальной миграцией

Группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой внесла на рассмотрение пакет из трёх законопроектов, направленных на ужесточение мер против нелегальной миграции и защиту здоровья россиян, передает ТАСС.

Ключевой инициативой станет значительное ужесточение наказания для иностранцев, уклоняющихся от обязательного медицинского осмотра. Штрафы за это нарушение предлагается увеличить более чем в 12 раз. Кроме того, законопроект предусматривает возможность принудительного выдворения мигрантов из страны по решению суда за уклонение от прохождения медицинского освидетельствования.