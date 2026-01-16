Медведев заявил о выполнении одной задачи в 2025 году

Задача по комплектованию Вооруженных сил (ВС) России в 2025 году выполнена. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам комплектования войск беспилотных систем. Запись мероприятия доступна на странице политика во «ВКонтакте».

«Доклад о достигнутых результатах я представил главе государства [Владимиру Путину]», — сказал политик.

Во время совещания он также раскрыл данные о числе заключивших контракт с ВС России за прошлый год. Так, по его словам, контракт на прохождение военной службы подписали 422 704 человека.

