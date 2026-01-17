На Украине несогласным с режимом президента страны Владимира Зеленского следует открыть «второй фронт» для борьбы с неонацизмом. Об этом в беседе с ТАСС заявил депутат Государственной думы от Республики Крым, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.

По его мнению, украинские элиты начали понимать, «куда они шли и к чему они пришли».

«Наконец становится всем понятно не только на Украине, но и за ее пределами, что российская армия снова ведет непримиримую войну с возродившейся неонацистской нечистью. И если они (украинские элиты. — «Газета.Ru») хотят от нее быстрее избавиться, то нужно не просто об этом заявлять и говорить, а открывать священный второй фронт», — сказал депутат.

Накануне глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко на судебном заседании по делу о коррупции назвала режим Зеленского фашистским.

В ночь на 14 января украинское издание «Обозреватель» сообщило, что НАБУ подозревает Тимошенко в коррупции. Позже бюро опубликовало аудиозапись, на которой, как утверждается, лидер «Батькивщины» шепотом инструктирует другого депутата насчет того, как правильно голосовать, а также озвучивает сумму оплаты голосования. При этом речь идет не о разовых договоренностях, а о регулярном сотрудничестве.

Издание «Украинская правда» писало, что лидеру «Батькивщины» предъявили обвинения в связи с подкупом депутатов. Сама Тимошенко все обвинения отвергла.

