Депутат Волоцков считает, что НАТО может распасться

Вторжение США в Гренландию станет началом распада НАТО. Об этом член Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Алексей Волоцков заявил «Парламентской газете» 16 января.

«На фоне последних новостей (вокруг Гренландии) мы уже наблюдаем трения среди стран — членов НАТО, что в конечном счете приведет к развалу альянса», — отметил депутат.

По его мнению, никакие меры сдерживания сейчас работать не будут — только взаимное уважение и понимание могут привести к миру. Также Волоцков отметил, что личные интересы не могут быть выше суверенитета другой страны.

«Без этого правила будет обострение конфликта, но теперь уже среди стран — членов НАТО. Это первый случай внутри альянса, но не последний», — считает депутат.

Ранее сенатор от штата Коннектикут Крис Мерфи заявил в интервью NBC News, что аннексия Гренландии Соединенными Штатами станет концом альянса.

Американский лидер Дональд Трамп не раз называл необходимым присоединение Гренландии к США. Во время первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте прошлого года выразил уверенность, что Гренландию можно аннексировать, пригрозив Копенгагену торговыми пошлинами. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, в свою очередь, подчеркнула, что остров является частью королевства.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. Согласно документу, США обязаны оборонять остров от возможной агрессии.