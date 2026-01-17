Путин отметил важность работы артистов на передовой
Сегодня в России впервые отмечают День артиста. Торжественные мероприятия проходят в национальном центре «Россия». Приветствие и поздравление с Днем артиста от Владимира Путина зачитал первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко.
«Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем артиста, который впервые отмечается в России. Глубоко символично, что этот праздник приурочен к дню рождения Константина Сергеевича Станиславского, выдающегося театрального режиссера и актера. Создателя всемирно известной творческой школы, яркого явления в отечественной и мировой культуре. Сегодня мы чествуем достойных представителей артистического сообщества страны, тех, кто посвящает себя свой талант сбережению нашего уникального исторического, культурного, духовного достояния в развитие традиций, подвижничества, просветительства, беззаветного служения народу, передающихся из поколения в поколение», — отметил Президент РФ.
Владимир Путин отметил важность работы артистов на передовой.
«Мы всегда будем помнить наших замечательных актеров, которые в годы Великой Отечественной войны сражались на фронте. Выезжали в составе концертных бригад на передовую, выступали перед ранеными в госпиталях, и, конечно, особые слова признательности артистам, которые сегодня в ходе специальной военной операции поддерживают наших героев. Уверен, что нынешний праздник пройдет на высокой творческой ноте, обретет традиции, станет заметным событием в богатой палитре торжественных мероприятий, приуроченных к 100-пятидесятилетнему юбилею Союза театральных деятелей Российской Федерации. Желаю вам успехов, интересных проектов и преданных зрителей, доброго здоровья и всего наилучшего», — добавил глава государства.