Сегодня в России впервые отмечают День артиста. Торжественные мероприятия проходят в национальном центре «Россия». Приветствие и поздравление с Днем артиста от Владимира Путина зачитал первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко.

«Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем артиста, который впервые отмечается в России. Глубоко символично, что этот праздник приурочен к дню рождения Константина Сергеевича Станиславского, выдающегося театрального режиссера и актера. Создателя всемирно известной творческой школы, яркого явления в отечественной и мировой культуре. Сегодня мы чествуем достойных представителей артистического сообщества страны, тех, кто посвящает себя свой талант сбережению нашего уникального исторического, культурного, духовного достояния в развитие традиций, подвижничества, просветительства, беззаветного служения народу, передающихся из поколения в поколение», — отметил Президент РФ.

Владимир Путин отметил важность работы артистов на передовой.