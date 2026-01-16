Песков отметил радикализм Лондона по отношению к России

Британия не хочет участвовать в налаживании мира и стабильности в Европе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

"Британия пока остается на радикальных позициях", - оценил представитель Кремля.

"Лондон никоим образом не желает вносить хоть какой-то вклад в дело налаживания мира и стабильности, предсказуемой ситуации на европейском континенте", - заметил Песков.

"Скорее, позиция Лондона носит по-прежнему деструктивный характер", - заявил пресс-секретарь российского президента.

При этом Песков отметил позитивную эволюцию позиций других европейских столиц - Италии, Франции и даже Германии - в пользу диалога с Москвой.