В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию

Кремль проинформирует о дате оглашения президентом России Владимиром Путиным послания Федеральному собранию. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Когда президент определится со сроками, мы вас проинформируем», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

В 2025 году оглашение президентом послания Федеральному собранию не состоялось. Причину этого Песков не уточнил, однако подчеркнул, что соответствующее решение принял Путин. По его словам, оглашение пройдет, когда глава государства посчитает необходимым.