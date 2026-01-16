Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в разговоре с Рамблером прокомментировал ситуацию с вручением медали Нобелевской премии мира президенту США Дональду Трампу.

Ранее венесуэльская оппозиционная политик Мария Корина Мачадо в ходе встречи с Трампом в Белом доме передала президенту США свою медаль Нобелевской премии мира. Встреча, которая длилась более двух часов, состоялась в четверг. До этого Мачадо заявляла, что Трамп заслуживает соответствующей награды за военную операцию против Венесуэлы и захват президента страны Николаса Мадуро, в то время как сам Трамп выражал сомнения в уровне ее поддержки внутри страны.

Мачадо могла бы без особых проблем передать Трампу не только медаль, но и материальную часть премии. Бывали случаи, когда денежные выплаты, положенные с премии, передавали разным людям и организациям или когда лауреат премии продавал полученную им медаль в целях благотворительности. Конечно, такую медаль можно и просто подарить, можно вручить кому-то и ее копию, с созданием которой справится любой хороший ювелир. Однако передать другому человеку саму Нобелевскую премию и связанный с ней почет в принципе невозможно. Об этом, кстати говоря, немедленно сообщил сам Нобелевский комитет. Анатолий Вассерман Публицист, интеллектуал и депутат Госдумы

Вместе с тем депутат усомнился в том, решение Мачадо по передаче медали Трампу было добровольным.

«Знаменитый польский острослов Станислав Ежи Лец как-то сказал: «Жизнь часто принуждает нас ко многим добровольным поступкам». И ранее Трамп уже не раз намекал на то, что он очень недоволен решением Нобелевского комитета. Он надеялся, что премию присудят именно ему. Полагаю, он осознает, что подарок от Мачадо – это далеко не то же самое, что и присуждение самой премии», - сказал Вассерман, выразив мнение, что в дальнейшем американский лидер не оставит попыток получить собственную награду.

Ранее сообщалось, что Нобелевский комитет разрешил Трампу оставить медаль премии мира.