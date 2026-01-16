В России прокомментировали раскол в Европе из-за диалога с Путиным

Британия является наиболее активной стороной в плане эскалации напряженности, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Таким образом он прокомментировал в беседе с «Лентой.ру» раскол в Европе по вопросу диалога с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее британский министр иностранных дел Иветт Купер отвергла предложение Франции и Италии о восстановлении прямого контакта с российским лидером в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине.

«Мы помним позицию [бывшего британского премьера Бориса] Джонсона в 2022 году. Когда были достигнуты определенные договоренности, он сумел их сломать. И сейчас, когда мы слышали с вами заявления Франции и Италии, после этого [канцлер ФРГ Фридрих] Мерц заявлял о том, что Россия является частью Европы, и о том, что надо каким-то образом вести диалог, Великобритания стоит по-прежнему на позиции войны до последнего украинца. Она не член Евросоюза и, наверное, в ее интересах в том числе стоит и распад этой организации», — высказался депутат.

До этого Мерц заявил, что у Германии есть желание достичь баланса в отношениях с Россией, которая является ее крупнейшим европейским соседом.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заметила, что она согласна с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который призывал к диалогу с Россией.