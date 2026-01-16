В Госдуме захотели выдворять мигрантов за еще одно нарушение

Lenta.ruиещё 2

В Госдуму (ГД) внесли законопроект о кратном повышении штрафов для мигрантов за уклонение от медосмотра с возможностью выдворения из России по решению суда. Об этом сообщила председатель комиссии нижней палаты парламента по вопросам миграционной политики Ирина Яровая, пишет ТАСС.

В Госдуме захотели выдворять мигрантов за еще одно нарушение
© РИА Новости

Депутат напомнила, что легальность нахождения иностранцев на территории страны должна быть подтверждена в том числе медосвидетельствованием. Депутаты предложили повысить штрафы за нарушение этого требования в 12 раз — до 20-50 тысяч рублей.

«И впервые вводим ответственность за неуплату штрафа в срок как дополнительный дисциплинирующий фактор и меру, гарантирующую безопасность», — сказала Яровая.

Другим законопроектом предлагается ужесточить уголовную ответственность за подделку и оборот поддельных документов об отсутствии опасных заболеваний. В случае принятия документа нарушителям будет грозить лишение свободы сроком до 4 лет со штрафом от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.