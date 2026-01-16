Дмитриев в шутку назвал Канаду будущим 52-м штатом США
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев предположил, что американский лидер Дональд Трамп после «покупки» Гренландии переключит внимание на Канаду, сделав её 52-м штатом США.
Об этом Дмитриев написал в соцсети Х.
Поводом для иронии стала информация о возобновлении активного диалога между Оттавой и Пекином. Это произошло на фоне первого за восемь лет визита канадской делегации во главе с премьер-министром Марком Карни в Китай.
Дмитриев задался вопросом, позволит ли Вашингтон своему союзнику вести столь независимую политику.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что канадцы опасаются, что их страна будет следующей целью Трампа после Венесуэлы и Гренландии.