В России высказались о предоставлении политического убежища Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро не просил у России политического убежища, но он мог бы на него рассчитывать, рассказал депутат Госдумы Дмитрий Новиков. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Депутат отметил, что президентский срок Мадуро не истек, и США, незаконно удерживающие его на своей территории, должны действовать исходя из этого. По его мнению, самый адекватный сценарий сегодня — это признание невозможности разбираться с судьбой Мадуро посредством американской юрисдикции и возвращение его в Каракас. Однако если глава Венесуэлы обратится к Москве за помощью, то его просьба будет услышана, добавил он.

«Для этого Николас Мадуро должен обратиться с соответствующей просьбой. Если бы она последовала, то, я думаю, что у нас не было бы никаких сомнений. Но сам Мадуро с такими просьбами не обращался ни к России, ни к какой-либо другой стране», — подчеркнул парламентарий.

Новиков добавил, что Мадуро, находясь на территории США в результате похищения средствами спецслужб, настроен добиваться справедливости. Справедливость в данном случае — это признание его президентом Венесуэлы, заключил депутат.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силва. Темой беседы стала ситуация вокруг Венесуэлы.