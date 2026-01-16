Путин признал охлаждение отношений с Европой, но дал надежду на диалог

Президент России Владимир Путин заявил о серьезном ухудшении отношений РФ с рядом европейских стран, выразив надежду на восстановление диалога с учетом вопросов безопасности.

Об этом глава государства сказал на церемонии вручения верительных грамот новыми иностранными послами в Кремле. Путин напомнил, что Россию с Францией, Словенией, Португалией, Чехией, Норвегией, Австрией, Швецией, Швейцарией и Италией связывают глубокие исторические корни, многолетнее культурное сотрудничество и примеры взаимовыгодного партнерства.

При этом президент подчеркнул, что текущее состояние двусторонних отношений с этими государствами «оставляет желать лучшего». По его словам, официальные контакты, а также взаимодействие по линии общественных и деловых кругов сведены к минимуму не по инициативе российской стороны. Существенно ограничено и сотрудничество по ключевым региональным и международным вопросам.

Путин отметил, что Москва рассчитывает на изменение ситуации в перспективе. Он выразил надежду, что европейские государства вернутся к нормальному конструктивному общению, основанному на уважении национальных интересов и учете законных озабоченностей в сфере безопасности.