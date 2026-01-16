Европейских лидеров уличили в трусливости из-за Трампа

Европейские лидеры боятся президента США Дональда Трампа, как огня, считает российский сенатор Алексей Пушков.

Таким образом он прокомментировал планы стран Европы отправить военных в Гренландию.

«Полагаю, президента США так давно уже никто не веселил. И вот спрашивается — зачем Европе нужен этот фарс? Это же самодискредитация Европы. Она всегда зависела от США, её руководители боятся Трампа, как огня, сделать они, как и Дания, ничего не могут, из НАТО в знак протеста никто не выйдет — кишка тонка», — написал Пушков в Telegram-канале.

Он отметил, что для защиты Гренландии Франция намерена послать 15 военных, Германия — 12, Финляндия — двоих, а Великобритания — одного.

Пушков о словах Мерца о России: «Что-то там сдувается»

По его словам, такая «отправка войск» — это не солидарность с Данией, а демонстрация собственного бессилия.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что прибывшие в Гренландию французские военные будут поддержаны дополнительными наземными, военно-воздушными и военно-морскими силами.

Газета The Independent писала, что Великобритания направила одного военнослужащего в Гренландию по просьбе Дании.

Кроме того, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил об отправке шведских офицеров в Гренландию.