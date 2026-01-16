Небензя обрушился на США с критикой из-за обострения на Ближнем Востоке

Действия Соединенных Штатов способны привести к резкому обострению обстановки на Ближнем Востоке и погрузить регион в масштабный кровавый хаос, последствия которого могут распространиться далеко за его пределы. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности, посвященном ситуации вокруг Ирана. Его слова приводит РИА Новости.

Российский дипломат отметил, что Москва выражает солидарность с народом Ирана и скорбит по всем невинным жертвам происходящих событий. По его словам, текущая обстановка в Исламской Республике постепенно стабилизируется, а протестная активность идет на спад.

В то же время, подчеркнул Небензя, Вашингтон продолжает целенаправленно нагнетать напряженность и раздувать истерию вокруг Ирана. По его оценке, США и поддерживающие их страны используют внутренние проблемы иранского общества, возникшие в значительной степени по вине Запада, в качестве инструмента для дестабилизации ситуации в стране. Такие действия он охарактеризовал как открытое подстрекательство к насильственному изменению конституционного строя Ирана.

Постпред РФ при ООН заявил, что происходящее в Исламской Республике укладывается в хорошо известную схему применения технологий цветных революций. По его словам, специально подготовленные провокаторы, в том числе с применением оружия, сознательно трансформируют мирные протесты в массовые беспорядки, погромы и жестокие убийства.

Небензя также обратил внимание на крайне опасный и безответственный характер риторики Вашингтона в адрес Тегерана. Он подверг резкой критике представленные по инициативе США доклады о якобы складывающейся ситуации в Иране, назвав их позором, балаганом и дешевым спектаклем.

В завершение российский дипломат подчеркнул, что Москва осуждает агрессивный курс Соединенных Штатов в отношении Тегерана, в том числе действия, затрагивающие иранские ядерные объекты. Он призвал Вашингтон отказаться от шагов, ведущих к дальнейшей эскалации ситуации в Иране, и прекратить попытки выступать в роли мирового судьи.