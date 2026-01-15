МИД прокомментировал резонансное заявление Соловьева

Слова известного телеведущего Владимира Соловьева о мнимой второстепенности Венесуэлы и Сирии для России являются его личным мнением, а не официальной позицией Москвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет «Россия-1».

Во время брифинга Захаровой журналист сослался на слова Соловьева о «второстепенной значимости» венесуэльского и сирийского направлений в сравнении с Арменией и Средней Азией.

Участник брифинга задал вопрос дипломату, можно ли рассматривать заявление ведущего как соответствующее официальной позиции России.

«Речь идет о мнении журналиста, подчеркну: мнении. Официальная позиция высказывается уполномоченными на то официальными лицами», — подчеркнула Захарова.

По ее словам, эти фразы были преподнесены как официальная позиция Москвы «диванными аналитиками». Дипломат назвала это недопустимым.