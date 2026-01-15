Пушков отреагировал на слова Мерца о России

Член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о возможном восстановлении отношений с Россией.

Накануне Мерц заявил, что Россия — это европейская страна, и выразил надежду на восстановление германо-российских отношений.

«И даже Мерц. Что-то там сдувается в евроцитадели», — отметил Пушков.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, в свою очередь, назвал прогрессом высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца о России.

«Прогресс. Миру необходима деэскалация», — написал финансист.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что ЕС должен найти способы вести переговоры с Москвой, несмотря на разногласия внутри союза.