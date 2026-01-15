В МИД РФ высмеяли попытки стран ЕС защитить Гренландию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла попытки стран Европейского союза (ЕС) защитить Гренландию на фоне заявлений американского лидера Дональда Трампа присоединить остров к США. Об этом сообщает «Лента.ру».

«Мы видим и со стороны ЕС какие-то хаотичные меры выстраивания каких-то там полчищ, полков якобы в защиту Гренландии, но это из разряда «без меня меня женили», — усмехнулась дипломат.

Захарова пояснила, что ситуация с островом объясняется тем, что западный мир уже на протяжении длительного времени находится в кризисе.

Гренландия является частью королевства Дании, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов.

Глава МИД Гренландии не сдержала эмоции после визита в Белый дом

5 января Трамп заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.

В Минобороны Дании пообещало ответный удар в случае вторжения США на остров. Однако там не уточнили, как именно будут отвечать на возможный удар со стороны Вооруженных сил США.

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что план Трампа присоединить Гренландию к США является серьезным.

Ранее в Германии объяснили отправку войск в Гренландию российско-китайской угрозой.