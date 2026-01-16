Неожиданно раскрыто, нужна ли России Гренландия

Россия не имеет никаких притязаний на Гренландию и не вынашивает агрессивных планов в отношении арктических соседей. Об этом в интервью ТАСС заявил посол России в Дании Владимир Барбин.

Так он ответил на заявления президента США Дональда Трампа о том, что если Вашингтон не получит контроль над островом, то это сделают Москва или Пекин.

«Россия не вынашивает агрессивных планов в отношении своих соседей по Арктике, не угрожает им военными действиями», — подчеркнул дипломат.

В России высказались о целях Трампа в вопросе Гренландии

Посол напомнил слова главы МИД Дании Ларса Лёкке Расмуссена на пресс-конференции в Вашингтоне, когда тот прямо заявил, что ни Россия, ни Китай сегодня не угрожают Гренландии.

При этом Барбин отметил, что страны НАТО, включая Данию, активно используют «фетиш российской или китайской угрозы» для оправдания милитаризации Арктики.

По мнению дипломата, вовлечение НАТО в арктический регион, в том числе на Гренландию, продвигает конфронтационные подходы, которые ведут к росту напряжённости и ослаблению безопасности, а не к её укреплению.

Ранее МК писал, что президент Франции Эммануэль Макрон объявил о начале участия Вооружённых сил Пятой республики в совместных учениях НАТО в Гренландии. На остров солдат официально пригласило правительство Дании.