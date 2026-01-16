Володин назвал недопустимым нарушение норм международного права

Некоторые страны мира пренебрегают базовыми правилами, нарушают нормы международного права и ставят свои ультиматумы другим государствам, это недопустимо в многополярном мире. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил 16 января в своем канале в MAX.

Он напомнил, что 10 января исполнилось 80 лет с открытия первой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, отметив, что в то время у новой дипломатической площадки были как сторонники, так и скептики.

По словам Володина, спустя годы стало совершенно очевидно, что после Второй мировой войны были заложены важные принципы, во многом благодаря которым десятилетиями удавалось отстаивать мир и защищать права людей, однако «сегодня ситуация изменилась».