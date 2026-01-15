Путин высказался о целях России на Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжит добиваться поставленных целей на Украине. Об этом сообщает РБК. Такое заявление он сделал во время церемонии вручения верительных грамот иностранным послам.

По словам Путина, власти Украины не выражают готовности к мирному урегулированию, а сам Киев не готов к долгосрочному и устойчивому миру.

«Не везде, в том числе в Киеве и поддерживающих его столицах, к этому готовы <...> Пока же этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед собой целей», — заявил он.

