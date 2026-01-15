Спецпредставитель Путина оценил новое заявление Мерца о России

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ответил на слова канцлера Германии Фридриха Мерца о России. Об этом он написал в социальной сети X.

Напомним, что ранее Мерц назвал Россию европейской страной, а также выразил надежду на то, что отношения между Москвой и странами Евросоюза будут восстановлены. В ответ на это Дмитриев отметил, что сегодня мир нуждается в деэскалации обстановки.

«Прогресс. Миру необходима деэскалация», — написал он.

Дмитриев: Трамп считает Зеленского виновником задержки мирного урегулирования на Украине

Ранее Кирилл Дмитриев запустил голосование об отставке премьер-министра Британии.